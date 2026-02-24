Николай Заварухин высказался о крупной победе «Автомобилиста» над «Авангардом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе в домашнем матче с омским «Авангардом» (5:1).

–, Интересный, динамичный матч. Отмечу хороший настрой, хорошие переходы из обороны в атаку, хорошие голы, здорово сыграли в меньшинстве, командная победа. Отмечу Вовку Галкина, выручил в нужные моменты.

— Согласитесь, что это лучшая в сезоне игра с «Авангардом»?

— Возможно. Меньше давали бросать сопернику, быстрее в зоне обороны выходили из-под прессинга, соперник не успевал нас накрыть, и получались хорошие атаки.

— Пробовали разбить тройку Спронг — Шаров — Мэйсек и снова вернулись к ней. Почему?

— На тренировке пробовали разные ситуации, немного встряхнуть звенья. Вернули после первого периода, но и в других сочетаниях неплохо действовали.

— Что пошло не так в большинстве?

— Медленные раскаты, Маклауд накрывал при входе в зону. Медленно действовал первый игрок, и те ребята, которые раскатывались, медленно играли с шайбой. При «пять на три» игроки начали выдавливать друг друга со своих лучших позиций, получилась каша.

— Почему отсутствовали Бусыгин и Горбунов?

— Небольшие повреждения, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.