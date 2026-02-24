Радулов получил памятную медаль за 800 очков в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов получил памятную медаль за 800 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Перед матчем «Локомотива» с «Динамо» вице-президент лиги Андрей Точицкий вручил капитану ярославцев Радулову памятную награду.

21 февраля Радулов достиг отметки 800 очков в КХЛ с учетом плей-офф. Он третий игрок в истории лиги с таким достижением. Рекорд принадлежит Вадиму Шипачеву – 1016. Второе место у Сергея Мозякина (928).

«Мы с удовольствием чествуем лидера «Локомотива» – харизматичного Александра Радулова, который набрал 800 очков и вошел в клуб рекордсменов КХЛ.

800 очков – это не просто красивая цифра, это огромный труд и талант, высокое мастерство и профессионализм, преданность и любовь к хоккею. В каждой игре, в каждом эпизоде Александр «горит», его страсть и азарт заряжают миллионную аудиторию нашего вида спорта. Уверен, мы увидим еще много рекордов и побед в его исполнении», – сказал Точицкий.