«Это очко очень дорогое». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

«У нас такая выездная серия: мало забиваем, но не так много пропускаем. Ребята сражаются в каждой игре и в каждой смене, сегодня я их похвалю, молодцы. В меньшинстве столько выстояли, поймали на себя столько шайб, а в овертайме – удачный отскок мастеру на клюшку, который попал очень здорово. Это очко очень дорогое. Показываем ли мы игру уровня команды, попадающей в плей-офф? У нас выпала осевая позиция – центральных нападающих. Архип Неколенко – с травмой, Михаил Абрамов скоро только будет выходить. Где-то тяжело ребятам было заменить игроков на этой позиции. В целом по характеру и самоотверженности, желанию не проиграть я ребят похвалю, они это заслужили. Наша скованность идёт от того, что на ребят влияет таблица, неудачи в последних играх. Нет уверенности пойти в обыгрыш, рискнуть. Этих моментов чуть-чуть не хватает. Надо выиграть два-три матча подряд – и придёт уверенность», — цитирует Люзенкова пресс-служба КХЛ.