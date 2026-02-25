Агент Овечкина высказался о перерыве на ОИ

$76.6390.58

Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Александр хорошо отдохнул, перезагрузился и готов к финальной части чемпионата. Настрой отличный, надо попадать в плей‑офф»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина, заявил, что капитан «Вашингтона» полностью готов к оставшейся части сезона после паузы на Олимпиаду.

«Все отлично, хорошо отдохнул, перезагрузился, готов к финальной части чемпионата. Отличный настрой, надо выигрывать, попадать в плей‑офф», – сказал Чистяков.

«Кэпиталс» идут на десятом месте в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 очка. На счету Овечкина 48 (22+26) баллов в 59 матчах этого регулярного чемпионата.

