Роман Ротенберг: «Поднимаем дворовый и детский хоккей. Все патриотично, на любви к родине – истоки идут от сборной СССР. У нас много катков и современные методики – мы ничем не хуже коллег»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о развитии хоккея в России.
«Мы регулярно проводим мероприятия «Красной машины», на которых поднимаем дворовый, детский, молодежный хоккей. Все очень патриотично, потому что все основывается на любви к родине. Наши истоки идут от сборной СССР. И важно понимать, что у нас в России есть все возможности подготовить самых сильных игроков. У нас построено много катков, арен. У нас есть самые современные хоккейные методики. Мы ничем не хуже наших коллег. Нам нужно просто всем вместе объединиться и работать в унисон. Мы как раз-таки будем этим сейчас заниматься. Прямо сегодня нужно начинать подготовку к Олимпиаде-2030», – сказал Ротенберг.
