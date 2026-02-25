У российского нападающего «Питтсбурга» родилась дочь

У 25-летнего российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Егора Чинахова родилась дочь. Девочку назвали Миа.

«Наш самый бесценный и долгожданный подарок от бога», – написала в соцсети жена игрока Злата.

По ходу этого регулярного чемпионата НХЛ Чинахова обменяли из «Коламбуса» в «Питтсбург». Он набрал 12 (8+4) очков в 18 матчах за «Пингвинз».

Чинахов отыграл в составе «Коламбуса» пять лет, где в 204 играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил 37 голов, отдал 40 результативных передач. До этого Чинахов успел отыграть один сезон за омский «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Коламбус» выбрал Чинахова в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером.