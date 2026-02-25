Оценены шансы Овечкина обойти Горди Хоу

Оценены шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина обойти Горди Хоу по числу шайб в домашних матчах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Их приводит «РБ-Спорт».

Букмекеры считают, что в ближайшем мачте регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» Овечкин не обойдет Хоу. В активе канадца 449 шайб в домашних играх, столько же у Овечкина. Коэффициент на то, что во встрече с «Флайерс» россиянин забьет 450-й гол, составляет 2,50. Поставить на то, что Овечкин не сумеет отличиться можно за 1,47.

Матч «Вашингтона» и «Филадельфии» пройдет в столице США в ночь на 26 февраля, встреча начнется в 3:00 по московскому времени. Фаворитами противостояния считаются хозяева.

11 февраля сообщалось, что Овечкин не определился с тем, будет ли продолжать выступления в НХЛ в следующем сезоне. В данный момент 40-летний форвард полностью сфокусирован на борьбе своей команды за попадание в плей-офф.