ЦСКА обыграл «Нефтехимик»

Хоккеисты ЦСКА на своем льду переиграли нижнекамский «Нефтехимик» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© Матч ТВ

Автором победной шайбы в середине третьего периода стал форвард армейцев Дмитрий Бучельников, позже отличился также Максим Соркин.

Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил 15 бросков и провел шестой матч «на ноль» в этом сезоне. Во втором периоде форвард «Нефтехимика» Максим Федотов не реализовал буллит.

Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов установил клубный рекорд по продолжительности сухой серии — она составила 224 минуты 15 секунд. Предыдущий рекорд был установлен в этом же сезоне Ярославом Озолиным (213:34).

ЦСКА набрал 72 очка и идет на пятом месте в Западной конференции, «Нефтехимик» (63) — 6‑й на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«ЦСКА» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Бучельников, 48:56. Соркин, 52:28.