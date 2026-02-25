«Лада» вырвала победу у «Ак Барса» в серии буллитов

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

В составе «Лады» шайбы на свой счёт записали Никита Михайлов, Тайлер Граовац, Артур Тянулин, Райли Савчук. У «Ак Барса» голы забили Никита Лямкин, Дмитрий Кателевский, Митчелл Миллер, Григорий Денисенко. В серии буллитов точнее оказались гости.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 27 февраля встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. «Лада» в следующем матче сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 1 марта.