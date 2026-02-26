Кучеров набрал три очка в матче против «Торонто»

«Тампа» обыграла «Торонто» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Тампа» одержала победу над «Торонто» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает ТАСС. В составе победителей отличились Брэйден Пойнт, который забросил две шайбы, Гейдж Гонсалвес и Никита Кучеров. Российский нападающий Кучеров также записал на свой счет две результативные передачи.

После этой встречи Кучеров набрал 94 очка в сезоне, обогнав Натана Маккиннона из «Колорадо» и заняв второе место в гонке бомбардиров. Лидером остается Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», у которого 96 очков. Кучеров в нынешнем сезоне провел 52 матча, в которых отличился 30 голами и 64 передачами.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский продемонстрировал уверенную игру, отразив 32 броска из 34 и одержав свою 28-ю победу в 38 матчах сезона. В результате «Тампа» с 80 очками возглавляет Атлантический дивизион, а «Торонто» занимает седьмое место с 63 очками.

Следующие матчи обе команды проведут на выезде: «Тампа» сыграет с «Каролиной», а «Торонто» встретится с «Флоридой». В других встречах дня «Баффало» был сильнее «Нью-Джерси» (2:1), а «Даллас» победил «Сиэтл» (4:1).

