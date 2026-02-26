«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ

В столице США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Хозяева льда одержали победу со счетом 3:1.

Встреча проходила с преимуществом «Вашингтона», который сумел распечатать ворота соперника лишь во втором периоде. Автором первой шайбы на 34-й минуте стал Расмус Сандин, которому ассистировали Хендрик Лапьер и Якоб Чичрун.

В начале третьего отрезка игры «Филадельфии» удалось восстановить равновесие: на 41-й минуте Ноа Кейтс с передач Трэвиса Санхейма и Бобби Бринка сравнял счет. Однако концовка матча осталась за хозяевами. На 55-й минуте Тревор ван Римсдайк вновь вывел «Вашингтон» вперед, а уже в пустые ворота на последней минуте точку поставил белорусский нападающий Алексей Протас. Для него эта шайба стала третьей в сезоне.

Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду чуть более 13 минут, нанес три броска в створ и применил один силовой прием, но не сумел отметиться результативными действиями. Таким образом, его безголевая серия достигла шести матчей.

У гостей российские легионеры также остались без набранных очков. Матвей Мичков дважды бросал по воротам, а Никита Гребенкин ограничился одним силовым приемом.

Эта победа стала для «Вашингтона» второй подряд. «Филадельфия», напротив, продолжает испытывать серьезные трудности: команда потерпела шестое поражение в последних семи встречах.