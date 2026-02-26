Овечкин вышел на 17-е место по количеству матчей в чемпионатах НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел 1551-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

После перерыва на Олимпийские игры возобновился регулярный чемпионат НХЛ. "Вашингтон" Александра Овечкина встречался с "Филадельфией".

Для российского нападающего этот матч стал 1551-м в карьере в чемпионатах, и он занимает 17-е место по этому показателю. Он опередил Алекса Дельвеккьо.

Лидирует по данному показателю Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр.

Матч завершился победой "Кэпиталз" со счетом 3:1. Овечкин не смог отметиться результативными действиями. Его безголевая серия теперь достигла шести матчей.