Вице-президент КХЛ высказался о дебюте Панарина в «Лос-Анджелесе»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о дебюте Артемия Панарина за «Лос-Анджелес». Россиянин отметился двумя передачами в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:6).

— Надо говорить не о дебюте, а о том, что Панарин доказывает мастерство и показывает свой уровень хоккея. Хочется пожелать ему дальнейших успехов. Он уже всё всем доказал. В «Лос-Анджелесе» знают, чего от него ждать, потому и взяли.

— Главный тренер «Кингз» после матча назвал Артемия великим игроком.

— Великим можно назвать, когда закончишь карьеру. Подсчитать все заслуги, а потом уже называть великим. Я не сомневаюсь, что это игрок высокого класса и один из лидеров НХЛ, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.