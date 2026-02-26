Тренер «Анахайма» одержал 1000-ю победу в НХЛ

Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль одержал свою 1000-ю победу в НХЛ. Юбилейной для специалиста стала волевая победа в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:5). За полторы минуты до конца третьего периода был забит победный гол, «утки» дважды отыграли отставание в две шайбы по ходу матча.

Кенневилль занимает второе место в списке побед в регулярных чемпионатах НХЛ с 1000 победами в 1825 матчах. Первое место занимает легендарный Скотти Боумэн с 1244 победами в 2141 матчах.

Третье место занимает главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис с 945 победами в 1987 матчах. На четвёртом месте — главный тренер «Нью-Джерси Девилз» Линди Рафф с 933 победами в 1914 матчах. Пятёрку замыкает Барри Тротц с 914 победами в 1812 матчах.