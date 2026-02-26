Легионер «Сочи» сравнил стоимость жизни в России и в Канаде

Боден о жизни в Сочи: «Довольно дешево в сравнении с Канадой. Живу в прекрасном месте у моря, с другой стороны – горы»
Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден оценил стоимость жизни в городе. 28-летний канадец проводит первый сезон в FONBET КХЛ.
– Вы уже упомянули, что комфортно чувствуете себя в Сочи. Но этот город считается одним из самых дорогих в России. Заметили это?
– По правде говоря, в Канаде все подороже. Поэтому не думаю, что здесь слишком дорого. Но ребята в команде сказали мне, тут дорого по сравнению с другими местами в России. Для меня же в сравнении с ценами в Канаде в Сочи все равно все довольно дешево, так что меня все устраивает.
– Когда я говорила о цене, имела в виду прежде всего цены на недвижимость, аренду…
– Я живу в прекрасном месте у моря, с другой стороны – горы. Вероятно, дороговато, но это того стоит, мне очень нравится, – сказал Боден.
