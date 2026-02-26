Хоккейный агент назвал кандидатов на пост главного тренера сборной России

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил прошедший хоккейный турнир на Олимпиаде и назвал кандидатов на пост главного тренера сборной России.

– Олимпиада завершена, какие выводы можно по ней сделать?

– Для меня выводы по Олимпиаде очевидны – это хоккей высочайшего финального уровня. Финальный матч является несомненным ориентиром мастерства, интенсивности, риска, творческой мысли и управления тренерами всего процесса.

– Какой рецепт успеха, когда нашу сборную допустят к этим соревнованиям?

– Нам нужен тренер из НХЛ. Если таковых не будет среди россиян, значит не надо стесняться и приглашать оттуда.

Вот для игроков же существует понятие – выиграй конкуренцию и займи место в составе команды НХЛ. А чем тренеры хуже? То есть с игроков спросить могут, а с себя нет? Пусть наши тренеры выигрывают конкуренцию и других тренеров и начинают работать в НХЛ. У нас есть там Брылин и Гончар, оба на хорошем счету.

Пусть ставят задачи. Может кто из КХЛ шагнет – Козырев, Воробьев, Ларионов, Назаров, Ротенберг, Десятков, Разин, – сказал Дементьев.