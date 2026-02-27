Артемий Панарин повторил достижение двух легенд НХЛ

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин провёл 11-й подряд сезон с как минимум 40 результативными передачами и стал третьим европейским хоккеистом в истории НХЛ с подобной серией. Ранее такое удавалось только Яромиру Ягру (12 сезонов подряд с 1995/1996 по 2007/2008) и Петер Штястны (11 сезонов подряд с 1980/1981 по 1990/1991).

Панарин сделал две голевые передачи в дебютном матче за клуб с «Вегас Голден Найтс» (4:6).

Напомним, нынешний сезон Панарин начинал в составе «Рейнджерс». В нынешнем сезоне регулярного российский форвард принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 40 результативных передач.