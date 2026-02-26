Нападающий «Металлурга» перенес операцию на ноге

Директор «Металлурга» о Силантьеве: «Операция завершилась. По срокам восстановления пока рано говорить»
Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев перенес операцию на ноге.
Об этом сообщил спортивный директор клуба Евгений Бирюков.
«Операция завершилась, Дмитрий сейчас находится в палате. Со своей стороны всячески его поддерживаем. По срокам восстановления пока рано говорить», – сказал Бирюков.
24 февраля во втором периоде матча против «Северстали» Силантьев упал и влетел ногами в борт, его увезли с площадки на каталке.
В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ форвард провел 53 матча и набрал 45 (20+25) очков.
