Нападающий «Металлурга» перенес операцию на ноге

Директор «Металлурга» о Силантьеве: «Операция завершилась. По срокам восстановления пока рано говорить»

Sports.ru

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев перенес операцию на ноге.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Евгений Бирюков.

«Операция завершилась, Дмитрий сейчас находится в палате. Со своей стороны всячески его поддерживаем. По срокам восстановления пока рано говорить», – сказал Бирюков.

24 февраля во втором периоде матча против «Северстали» Силантьев упал и влетел ногами в борт, его увезли с площадки на каталке.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ форвард провел 53 матча и набрал 45 (20+25) очков.

