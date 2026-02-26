Тренер «Салавата Юлаева» объяснил отсутствие Кузнецова в составе

Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил отсутствие Евгения Кузнецова в составе
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о причине отсутствия нападающего уфимского клуба Евгения Кузнецова на игру с «Трактором».
Напомним, Кузнецов в прошлом матче с «Трактором» (6:0) забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Кузнецова пять шайб и 18 результативных передач в 27 играх.
Ранее Виктор Козлов подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:2 ОТ).
