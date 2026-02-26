Хет-трик Филина помог «Спартаку» дома победить «Адмирал»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Спартака» шайбы забросили Егор Филин (хет-трик), Михаил Мальцев, Джоуи Кин, Даниил Гутик. У «Адмирала» голы забили Либор Шулак, Оскар Булавчук.

«Спартак» второй раз в сезоне одолел дальневосточный клуб. Во Владивостоке красно-белые победили со счётом 4:3 Б.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» 28 февраля встретится с «Барысом» в Москве. «Адмирал» в следующем матче сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» 1 марта.