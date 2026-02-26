Московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф, обыграв в гостях СКА

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Динамо» шайбы забросили Ансель Галимов, Джордан Уил, Кирилл Адамчук, Артём Сергеев. У СКА единственная шайба на счету Никиты Дишковского.

После данной победы московское «Динамо» обеспечило себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА 28 февраля встретится с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге. «Динамо» в следующем матче сыграет дома с «Металлургом» 1 марта.