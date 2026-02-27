Нападающий СКА обвинил защитника «Динамо» в симуляции

Нападающий СКА Николай Голдобин заявил, что защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков симулировал нарушение правил в концовке матча.

© ХК «Динамо»

В четверг СКА уступил «Динамо» со счетом 1:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Насколько болезненный результат?

— Конечно, была важная игра за возможность подняться повыше в Западной конференции. Тяжело, когда много пропускаем. Ребята старались, бились…

— Что произошло в концовке, где вы, можно сказать, кинули соперника и заработали удаление?

— Я не кидал. Я еле коснулся, он упал там, показал что‑то и меня удалили.

— То есть это скорее симуляция?

— Конечно, — заявил Голдобин «Матч ТВ».

В следующем матче СКА 28 февраля сыграет дома против «Локомотива».

СКА с 69 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции.

