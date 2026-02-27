Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к защитнику «Калгари» Маккензи Уигару.

Контракт 32-летнего хоккеиста с зарплатой 6,25 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2030/31.

Сообщается, что «Оттава», «Детройт» и «Бостон» входят в числе претендентов на хоккеиста, однако «Флэймс» еще не обсуждали с Уигаром или его агентом возможность отказа от пункта о запрете на обмен.

В этом сезоне Уигар набрал 21 (3+18) балл за результативность при полезности «минус 31» в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.