Шефер из «Айлендерс» установил рекорд НХЛ по голам среди защитников не старше 18 лет

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» оформил дубль.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мэттью Шефер забросил свою 18-ю шайбу в текущем сезоне и установил новый рекорд НХЛ по голам среди защитников не старше 18 лет, который принадлежал Филу Хаусли.

Кроме того, Мэттью Шефер набрал 41-е очко в текущей регулярке и стал третьим защитником в истории НХЛ, кто добрался до данной отметки в 18-летнем возрасте. Ранее это сделали Фил Хаусли (57 очков в 66 играх) и Расмус Далин (44 очка в 82 играх).

На льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.