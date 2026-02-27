Капризов набрал 0+2 в матче с «Колорадо». У него 72 очка в 59 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2).

На счету 28-летнего россиянина стало 72 (32+40) очка в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+11». Он делит 6-е место в гонке бомбардиров лиги с Давидом Пастрняком из «Бостона».

Сегодня Кирилл (21:04, полезность «+2») также отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами, допустил 4 потери.