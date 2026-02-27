Хоккеисты «Спартака» недовольны победой над «Адмиралом»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев заявил «Матч ТВ», что «красно‑белые» остались недовольны собственной игрой в матче с «Адмиралом».

В четверг «Спартак» обыграл «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:3. Мальцев отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

— Можно сказать, что «Спартаку» удалось одержать ту самую убедительную победу, которую так долго ждали, или второй период не даёт сделать такого вывода?

— Совсем не убедительная. Если бы весь матч играли, как в первом периоде, было бы хорошо. Команда не очень довольна своей игрой. Хорошо, конечно, что мы забивали. Но, наверное, под соперника подстроились, а этого делать нельзя. Они начали лучше играть, хорошо, что это закончилось.

— Насколько важно перед плей‑офф лишний раз сыграть с командой, которая заточена на оборону?

— Со всеми командами полезно играть. С теми, кто в конце таблицы нужно уверенно действовать и показывать свое мастерство и дисциплину. Каждая игра важна.

— Недооценки соперника удалось избежать?

— Удалось, но потом не знаю, что случилось, наверное подрасслабились, — сказал Мальцев корреспонденту «Матч ТВ».

