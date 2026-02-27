Нападающий «Локомотива» просит 20 тысяч рублей за рекламу в телеграм-канале

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин в интервью Спортсу’’ ответил на вопрос о желании зарабатывать деньги со своего телеграм-канала.

– Есть мысли монетизировать проект?

– Никогда не было такой цели. Даже когда пишут по поводу рекламы, я не особо охотно берусь.

У меня есть определенный ценник – после него люди часто говорят: «Мы подумаем».

– Как определяли цену?

– Один раз посоветовался с человеком, который ведет хороший телеграм-канал.

Он сказал, что цена должна быть выше, чем я планировал. В итоге поставил 20 тысяч рублей за сутки. Я считаю, это дорого. Сначала думал о 10 тысячах, потом решил – 20.

Если кто-то заплатит, значит, заплатит. Я помогу ему, он – мне. Но цели зарабатывать на рекламе у меня нет. Это история для себя и для болельщиков, – сказал Егор Сурин.