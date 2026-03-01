«Адмирал» дома одержал победу над «Салаватом Юлаевым» и сохранил шансы на выход в плей‑офф
«Адмирал» на своем льду переиграл «Салават Юлаев» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде хозяева открыли счет благодаря голу Аркадия Шестакова, но затем в концовке второго периода «Салават» в течение 29 секунд ответил шайбами Владислава Ефремова и Алексея Василевского. В третьем игровом отрезке Оскар Булавчук, Либор Шулак и Дмитрий Завгородний принесли победу «Адмиралу». «Адмирал» сохранил шансы на выход в плей‑офф в текущем сезоне, которые терял бы в случае поражения в основное время. У команды 43 очка и восемь оставшихся матчей в регулярном чемпионате, отставание от идущей на 8‑м месте «Сибири» (58) составляет 15 очков. «Салават Юлаев» имеет в активе 66 очков и занимает 5‑е место в Восточной конференции. Прямые трансляции матчей Фонбет чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) Голы: Шестаков, 8:55. Булавчук, 48:21 (бол.). Шулак, 53:31. Завгородний, 59:37. — Ефремов, 37:54. Василевский, 38:23.