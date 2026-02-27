Гол Потуральски принес «Авангарду» победу над «Металлургом» в овертайме

Сегодня, 27 февраля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Металлург» из Магнитогорска Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

На 13-й минуте нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 17-й минуте форвард «Авангарда» Константин Окулов сравнял счёт. На 36-й минуте нападающий Николай Прохоркин вывел омский клуб вперёд. На 58-й минуте форвард магнтитогорцев Люк Джонсон восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Эндрю Потуральски.