«Автомобилист» по буллитам обыграл «Ак Барс» и одержал третью победу подряд в КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов обыграл казанский «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.
В составе «Автомобилиста» в основное время шайбы забросили Никита Шашков и Никита Трямкин, у «Ак Барса» дубль сделал Никита Лямкин. Автором победного буллита стал Александр Шаров.
«Автомобилист» одержал третью победу подряд и с 74 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Ак Барс» (82 очка) проиграл третий матч подряд и располагается на третьей строчке.
«Автомобилист» в следующем матче 2 марта сыграет на выезде с московским ЦСКА, «Ак Барс» днем раньше приедет в гости к челябинскому «Трактору».
Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости