«Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина от Запада. «Шанхай» потерял шансы на выход в плей-офф
«Зенит» прервал 8-матчевую серию «Балтики» без поражений в РПЛ. У команды Талалаева было 5 побед и 3 ничьих
Призер чемпионата мира Велтеджи дисквалифицирована на 2 года за уклонение от допинг-контроля
