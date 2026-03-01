Московское «Динамо» обыграло «Металлург» в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). В составе победителей отличились Егор Римашевский, Максим Комтуа, Антон Слепышев и Ансель Галимов. За «Металлург» шайбу забросил Валерий Орехов.

«Динамо» с 72 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Металлург» (95) лидирует на Востоке.

В следующем матче команда Вячеслава Козлова 4 марта примет екатеринбургский «Автомобилист», хоккеисты Андрея Разина днем ранее на выезде сыграют с минским «Динамо».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Римашевский, 12:16 (бол.). Комтуа, 27:58. Слепышев, 47:32. Галимов, 59:10. — Орехов, 27:17.