Олимпийский чемпион раскритиковал приглашение Словакии на КМ-2028

Олимпийский чемпион раскритиковал приглашение Словакии на Кубок мира 2028

Олимпийский чемпион Валерий Каменский озвучил своё мнение по поводу возможного приглашения сборной Словакии вместо России на Кубок мира по хоккею 2028 года.

«В проведении таких турниров без хоккейной сборной России теряется ценность. Потому что всегда огромный интерес к матчам сборной России, тем более с североамериканскими командами. Организаторы делают себе хуже, когда проводят подобные турниры без участия России» - высказался Каменский.

Ранее стало известно, что в Кубке мира 2028 года примут участие сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Вместо российской сборной может сыграть команда Словакии. На завершившиеся Олимпиаде в Милане словацкая сборная заняла четвёртая место. Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Кубок мира запланирован на февраль 2028 года. Турнир будет организован Национальной хоккей лигой и профсоюзом игроков лиги. Это четвёртый в истории турнир после 1994, 2004 и 2016 годов. Матчи пройдут в двух городах – в Северной Америке и Европе. Решающие игры пройдут в США или Канаде. Действующим победителем является сборная Канады, которая победила в финале турнира 2016 года сборную Европы со счётом 2:0 в серии до двух побед.

