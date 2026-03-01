Гол Чинахова и пас Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Вегас»

В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс». Победу одержали хозяева со счётом 5:0.

© NHL.com

Голами в составе «Питтсбурга» отметились Бенжамин Киндел, Брайан Раст, Рикард Ракелль, Джастин Бразо и Егор Чинахов, забросивший свою 10-ю шайбу за «Пингвинз». Результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Вратарь «Питтсбурга» Артур Шилов записал на свой счёт «сухой» матч.

Это был первый матч между командами из двух запланированных в текущем сезоне. Ответная встреча состоится 13 марта на домашней площадке «Вегаса».