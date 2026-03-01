«Амур» обыграл «Нефтехимик» благодаря дублю Кузьмина

Хабаровский «Амур» одержал домашнюю волевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ

У гостей счет открыл Евгений Митякин, затем «Амур» вышел вперед благодаря двум точным броскам Григория Кузьмина, а также голу Алекса Броадхерста.

Окончательный результат в концовке установил форвард «Нефтехимика» Матвей Заседа, начинавший сезон в «Амуре».

«Амур» одержал четвертую победу в пяти последних матчах, набрал 53 очка и занимает 9‑е место в Восточной конференции, уступая «Сибири» 5 очков в борьбе за место в плей‑офф и имея игру в запасе. «Нефтехимик» (63) идет 7‑м.

Прямые трансляции матчей Фонбет чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Кузьмин, 21:09 (бол.), 53:35. Броадхёрст, 28:51. — Митякин, 13:24. Заседа, 57:07.