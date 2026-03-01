«Шанхайские Драконы» обыграли «Ладу» в гостевом матче

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали гости со счётом 2:1.

Результат матча определили два гола, забитых игроками «Шанхайских Драконов» в первом периоде — отличились Уилл Райлли и Райли Саттер. Голкипер китайского клуба Дмитрий Шикин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, пропустив шайбу за три минуты до конца третьего периода. Голом в составе «Лады» отметился Никита Сетдиков.

«Шанхайские Драконы» прервали свою двухматчевую серию поражений и в третий раз в текущем сезоне обыграли тольяттинскую «Ладу».