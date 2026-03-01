«Сочи» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Торпедо»

«Сочи» победил «Торпедо» (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе южан Даниил Сероух сделал 4 передачи, Тимур Хафизов отметился 3 (2+1) очками.

Напомним, в 15:40 по московскому времени игру приостановили на 45-й минуте при счете 1:1 по причине авиационной опасности. Матч был возобновлен в 17:50.

«Сочи» прервал серию поражений из 5 игр. На данный момент клуб идет 11-м на Западе с 42 очками в 59 матчах.

«Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 76 баллами после 62 игр.