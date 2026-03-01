Билялов травмировался в матче «Ак Барс» – «Трактор». Арефьев заменил Тимура на 13-й минуте
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов получил травму в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:0).
На 13-й минуте вместо Тимура на площадке появился Максим Арефьев. После матча главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отметил, что Билялов пройдет обследование, чтобы определить степень повреждения.
В текущем сезоне на счету 30-летнего вратаря 27 побед в 44 матчах при 92,1% отраженных бросков и надежности 2,29.
