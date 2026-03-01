Гретцки не узнал охранник и не пропустил в раздевалку сборной Канады перед финалом на ОИ

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что Уэйна Гретцки не узнали сотрудники арены во время финального матча Олимпиады-2026 и не пропустили в раздевалку сборной Канады. Напомним, канадцы проиграли сборной США (1:2 ОТ) в матче за золото в Милане.

