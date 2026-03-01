«Эдмонтон» выставил Манджипани и Регулу на драфт отказов. У форварда с зарплатой 3,6 млн долларов 7+7 и «-19» в 52 матчах сезона
«Эдмонтон» в воскресенье выставил на драфт отказов нападающего Эндрю Манджипани и защитника Алека Регулу.
29-летний форвард провел 52 матча за «Ойлерс» в этом сезоне, набрав 14 (7+7) очков при полезности «минус 19».
Манджипани подписал с «Эдмонтоном» двухлетний контракт на сумму 7,2 млн долларов минувшим летом.
Регула провел 29 игр в этом сезоне, набрав 0+3 при показателе полезности «минус 16» и среднем игровом времени 14:28.
Даниил Медведев: «Знаю, что когда показываю свой лучший теннис, у меня есть шансы взять любой титул»
«Эдмонтон» выставил Манджипани и Регулу на драфт отказов. У форварда с зарплатой 3,6 млн долларов 7+7 и «-19» в 52 матчах сезона
Гретцки не узнал охранник и не пропустил в раздевалку сборной Канады перед финалом с США на Олимпиаде-2026 (Эллиотт Фридман)
Даниил Медведев: «Знаю, что когда показываю свой лучший теннис, у меня есть шансы взять любой титул»
«Эдмонтон» выставил Манджипани и Регулу на драфт отказов. У форварда с зарплатой 3,6 млн долларов 7+7 и «-19» в 52 матчах сезона
Гретцки не узнал охранник и не пропустил в раздевалку сборной Канады перед финалом с США на Олимпиаде-2026 (Эллиотт Фридман)