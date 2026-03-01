«Эдмонтон» выставил Манджипани и Регулу на драфт отказов

«Эдмонтон» в воскресенье выставил на драфт отказов нападающего Эндрю Манджипани и защитника Алека Регулу.

© Sports.ru

29-летний форвард провел 52 матча за «Ойлерс» в этом сезоне, набрав 14 (7+7) очков при полезности «минус 19».

Манджипани подписал с «Эдмонтоном» двухлетний контракт на сумму 7,2 млн долларов минувшим летом.

Регула провел 29 игр в этом сезоне, набрав 0+3 при показателе полезности «минус 16» и среднем игровом времени 14:28.