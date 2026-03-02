Капризов повторил рекорд Габорика по голам за «Миннесоту»

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по заброшенным шайбам в матчах НХЛ за всю историю. Об этом сообщает пресс‑служба Национальной хоккейной лиги.

© Матч ТВ

В воскресенье «Миннесота» проиграла «Сент‑Луису» со счетом 1:3 во встрече регулярного чемпионата. Единственная шайба «Дикарей» на счету Капризова.

Это 219‑й гол россиянина за «Миннесоту». Капризов повторил рекорд словака Мариана Габорика. При этом Габорику понадобилось 502 матча, тогда как Капризов достиг отметки за 380 игр.

По набранным очкам (460) Капризов занимает второе место в клубной истории, уступая лишь Микко Койву (709).

Капризову 28 лет. Он выступает за «Миннесоту» с 2020 года.