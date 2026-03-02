Канадский нападающий «Динамо» назвал самого ценного игрока Олимпиады

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа назвал вратаря сборной США Коннора Хеллебайка самым ценным игроком Олимпиады 2026 года по хоккею.

— Знаю, что вы смотрели Олимпиаду и болели за Канаду. Исход сильно вас расстроил?

— Не могу сказать, что расстроил, это была потрясающая игра. Канада доминировала на протяжении всего матча. Но в хоккее не всегда складывается так, как вам хочется. Овертайм же в формате «три на три» может закончиться в любую сторону. США действительно хорошо сыграли в овертайме и поэтому выиграли.

— Кто, по вашему мнению, лучший игрок Олимпиады?

— Думаю, Хеллебайк, который в некотором смысле выиграл золото для США. Он был великолепен, особенно в финале, что и позволило победить Канаду. Возможно, Макдэвид или Селебрини, им стоит отдать должное, — сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.