Канадский нападающий «Динамо» назвал самого ценного игрока Олимпиады

Канадский форвард «Динамо» назвал самого ценного игрока Олимпиады. Он из сборной США
Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа назвал вратаря сборной США Коннора Хеллебайка самым ценным игроком Олимпиады 2026 года по хоккею.
— Знаю, что вы смотрели Олимпиаду и болели за Канаду. Исход сильно вас расстроил?
— Не могу сказать, что расстроил, это была потрясающая игра. Канада доминировала на протяжении всего матча. Но в хоккее не всегда складывается так, как вам хочется. Овертайм же в формате «три на три» может закончиться в любую сторону. США действительно хорошо сыграли в овертайме и поэтому выиграли.
— Кто, по вашему мнению, лучший игрок Олимпиады?
— Думаю, Хеллебайк, который в некотором смысле выиграл золото для США. Он был великолепен, особенно в финале, что и позволило победить Канаду. Возможно, Макдэвид или Селебрини, им стоит отдать должное, — сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.