Тренер Назаров высказался об оставшихся интригах регулярного чемпионата КХЛ

Андрей Назаров высказался об оставшихся интригах регулярного чемпионата КХЛ
Известный тренер Андрей Назаров высказался об оставшихся интригах регулярного чемпионата КХЛ.
«Регулярный чемпионат КХЛ постепенно завершается. По сути, осталась только одна интрига: кто займёт восьмое место в Восточной конференции: «Сибирь» или «Амур». А вот на Западе интриг практически нет. Сейчас в командах активно пробую новые сочетания звеньев, подводят хоккеистов в нужном состоянии к решающей части сезона. У тех клубов, кто не попадает в плей-офф, тоже есть задачи: решить, что делать с руководством и какими будут тренерские штабы в следующем сезоне. Радует, что, несмотря на сложную мировую обстановку и информационный шум, хоккею в России по-прежнему уделяют много времени, в том числе на федеральных центральных спортивных каналах. Именно поэтому лиге нужно развиваться дальше и продолжать двигаться в выбранном направлении, чтобы внимание к любимому нами спорту стало ещё более пристальным. Тогда звание лучшей лиги в Европе удержится с нами надолго», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
