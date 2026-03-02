КХЛ назвала лучших игроков недели

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 24-й недели чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Дмитрий Гамзин (ЦСКА), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,57 и 96,77% отражённых бросков. Во встрече с «Нефтехимиком» (2:0) Гамзин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Либор Шулак («Адмирал»), набравший 5 (2+3) очков в трёх играх недели с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим признан Сэм Энас («Динамо» Мн), набравший 6 (2+4) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Арсен Таймазов («Лада»), набравший 1 (1+0) очко в трёх встречах недели с показателем полезности «+1».