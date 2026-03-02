Стала известна зарплата защитника «Авангарда» Ибрагимова по новому контракту

«Авангард» заплатит 60 млн рублей Ибрагимову за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)
Стала известна зарплата защитника «Авангарда» Марселя Ибрагимова по новому двухлетнему контракту.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 28-летний хоккеист получит по 30 млн рублей за каждый из двух сезонов.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Ибрагимов провел 48 матчей и набрал 8 (2+6) очков при полезности «минус 3» и 14:02 в среднем на льду.
