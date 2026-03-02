Тренер Бахмутов высказался о симуляции Комтуа с «Металлургом»

Хоккейный тренер и функционер Игорь Бахмутов прокомментировал денежный штраф, полученный Максимом Комтуа из «Динамо» за симуляцию в игре FONBET КХЛ с «Металлургом» (4:1). Канадский хоккеист заплатит 50 тысяч рублей.

– Мне кажется, Комтуа не только как хоккеист, но и как канадец должен повыше нести знамя этого вида спорта. Мне такое поведение далеко, я его не понимаю. Сыграл он роль плохо, никто не поверил!

– Стоит ли за такое штрафовать на большую сумму?

– Есть регламент, поэтому тут ничего не придумаешь. Надо пригласить какого-то видного специалиста из Щукинского училища, чтобы он растолковал, как правильно играть такие роли. Что сколько стоит и какой должен быть штраф за плохую театральную игру. Получается 50 000 рублей – дешевая роль Комтуа для какого-то бродвейского шапито.

Если серьезно, то таких вещей в хоккее просто не должно быть! В футболе пускай будут, они любят это дело! А в хоккее, мне кажется, каленым железом это исправлять надо, – сказал Бахмутов.