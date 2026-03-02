Нападающий минского «Динамо» внесtн в список травмированных

«Динамо» Минск внесло Спунера в список травмированных. У форварда 0+9 в 8 матчах за клуб из Беларуси
Форвард минского «Динамо» Райан Спунер внесен клубом в список травмированных.
34-летний хоккеист перешел в клуб из Беларуси по ходу этого FONBET чемпионата КХЛ и набрал 9 (0+9) очков в 8 матчах при полезности «плюс 3» и 13:28 в среднем на льду.
«Нападающий получил повреждение по ходу выездного матча с «Сочи» 25 февраля и не смог продолжить встречу. Желаем Райану скорейшего выздоровления и возвращения в состав», – сказано в сообщении клуба.
