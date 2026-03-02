Нападающий минского «Динамо» внесtн в список травмированных

Форвард минского «Динамо» Райан Спунер внесен клубом в список травмированных.

34-летний хоккеист перешел в клуб из Беларуси по ходу этого FONBET чемпионата КХЛ и набрал 9 (0+9) очков в 8 матчах при полезности «плюс 3» и 13:28 в среднем на льду.