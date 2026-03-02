Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о предстоящих выборах президента в ИИХФ.

Действующий глава организации Люк Тардиф пока не заявлял о желании переизбраться на пост. Выборы пройдут на конгрессе, который обычно проводится в конце сентября. Кандидаты могут подать заявки до 1 июня.