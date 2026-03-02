Ротенберг рассказал о своих мастер-классах

Ротенберг регулярно проводит занятия для детей в разных городах России.

«Собрал просто лучшее, что есть в мире, изучил упражнения разных великих игроков сборной СССР – «Красной машины». Изучил, как в свое время давал упражнения [Анатолий] Тарасов, другие наши великие тренеры. Дальше изучил все современные методики, посмотрел, как летом тренируются ребята в сборной России и в Северной Америке, общался с ними. Это самые лучшие упражнения, которые созданы для индивидуального развития игрока. Смысл в том, чтобы ребята эти знания получили и использовали их в тренировках», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Поднимаем дворовый и детский хоккей. Все патриотично, на любви к родине – истоки идут от сборной СССР. У нас много катков и современные методики – мы ничем не хуже коллег»