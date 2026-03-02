Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку в понедельник. Об этом сообщает журналистка Сэмми Силбер в социальной сети Х со ссылкой на клуб.

Отмечается, что 40-летнему хоккеисту был предоставлен выходной.

В последнем матче с «Монреаль Канадиенс» (2:6) Овечкин оформил дубль. Всего на счету россиянина 50 (24+26) очков в 62 встречах текущего сезона. Александр является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ (921).

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 62 игр. В следующем матче «Кэпиталз» примут «Юту Маммот» 4 марта.